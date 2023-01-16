Altılı Masa'dan flaş karar! Adayla birlikte MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları da açıklanacak

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz kesinleşmezken, masadan flaş bir karar çıktı. Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayının ismini duyuracağı toplantıda, adayının yanı sıra süreçte görev alacak üst düzey kamu yöneticilerini de belirleyecek. Kimlerin görev süresi bitecek, yerlerine kimler atanacak?.. İşte cevapları...

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Cumhurbaşkanlığı seçimi, devlet kademelerindeki yüzlerce bürokratı da etkileyecek. 10 Temmuz 2018'de yayınlanan kararname uyarınca üst düzey bürokratların görevi, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ile sınırlı bulunuyor. Aralarında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile tüm Genel Müdürler, 255 Büyükelçi ve 81 Vali de dahil, yüzlerce bürokratın görevi seçimle birlikte sona erecek.

Kritik kurumların başkanları değişecek

Altılı masa 30 Ocak’ta ortak politika belgesinin yanı sıra, parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da kamuoyu ile paylaşacak. Bu yol haritasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için atılan adımların tersi hayata geçirilecek. Bunun için yasal ve anayasal düzenlemeler gündeme gelecek. Bunun yanı sıra pratik anlamda da sürecin yürütülmesi için önlemler alınacak. Kritik kamu kurumlarının başındaki isimlerin değişmesi de bu adımlardan birsi olacak.

Altı lider belirleyici olacak!

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kazanması durumunda kabine üyelerinin yanı sıra görev yapacak üst düzey kadrolar da altı lider tarafından belirlenecek. Bu kurumların başında Merkez Bankası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gelecek.

Aday ile birlikte bürokratlar da açıklanacak

Altılı masa kurmaylarından edinilen bilgiye göre yol haritası ve ortak politika belgesi açıklandıktan sonran liderler yönetim kadroları ve cumhurbaşkanı adayı üzerinden çalışma yapacak. Cumhurbaşkanı adayı ile birlikte yönetim kadrosuna ilişkin de açıklama yapılması planlanıyor.

3 numaralı kararname kullanılacak

Parlamenter sisteme dönüşte yol temizliği olarak değerlendirilen üst düzey bürokratlara yönelik bu atamalar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte yayınlanan 3 numaralı kararnameye dayanarak yapılacak. Kararnamede üst düzey kamu yöneticilerinin atama ve görevden alma yetkisi cumhurbaşkanına verilmişti.

Merkez Bankası'nın yapısı değişecek

Altılı masanın daha önce açıkladığı 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' raporuna göre Merkez Bankası’nın yapısının değişmesi öngörülmüştü. Yine aynı raporda Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yeniden düzenlenmesi, Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın kurulması öngörülmüştü. Altılı masanın hazırladığı anayasa değişikliği çalışmasına göre de Anayasa Mahkemesi ve HSK gibi kurumlarda yapısal değişiklik hedefleniyor.