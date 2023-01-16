Süper Lig ekibinde istifa! Teknik direktörle yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor kulübü, Teknik Direktör İlhan Palut ile yolların ayrıldığını duyurdu.Abone ol
Süper Lig ekibi Arabam.com Konyaspor'da 4 maçtır galibiyet alamamanın faturası teknik direktöre kesildi. Konyaspor, deneyimli çalıştırıcı İlhan Palut ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'de bu sezon 6 galibiyet alarak 27 puanla 7. sırada bulunan Konyaspor'da 2021'den bu yana İlhan Palut görev yapıyordu.
Konyaspor şuana dek ligde en fazla berabere kalan takım. Anadolu ekibi 9 maçta 1 puana razı oldu...