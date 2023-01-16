İsveçli savcı kararını verdi! Erdoğan'ın ayağından asılmasına soruşturma başlatmayacağım

İSVEÇ'in başkentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi, PKK'lılarla şehrin meydanında ayağından asılmıştı. Olayı soruşturan Savcı Lucas Eriksson, iğrenç eyleme ilişkin soruşturma başlatmayacağını ifade etti.

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İsveç’in Başkenti Stockholm’de PKK destekçileri olduğu iddia edilen kişilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine yaptıkları kuklalı eyleme ilişkin Savcı Lucas Eriksson kararını verdi. İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Eriksson, yapılanların İsveç yasalarına aykırı olmadığını söyledi.

Dosya bana 'hakaret' diye geldi...

Savcı Eriksson, "Dosya masama hakaret diye geldi, ancak ben hakaret teşkil edecek ağırlıkta bir şey göremedim. Bu yüzden de bir ön soruşturma başlatmama kararı aldım" dedi.

Türkiye ayağa kalkmıştı

Stokholm'de geçen hafta PKK destekçisi oldukları belirtilen bir grup, belediye binasının önünde toplanarak Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı ters olarak asmıştı. Eylem Ankara'nın tepkisini çekerken, İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, eylem hakkında "NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandı" dedi.

Sadece iki ülke kaldı

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından mayısta NATO üyeliği için başvuru yapmıştı. Türkiye, iki kuzey ülkesinin Ankara'nın terör örgütü olarak tanımladığı gruplara tolerans gösterdiğini belirterek, üyeliğe şerh düşmüştü. Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO ülkeleri, iki ülkenin katılım protokollerini ulusal meclislerinden geçirdi.