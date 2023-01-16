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Eşinin eline mermi koyan koca hakkında karar verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşinin eline mermi koyan koca hakkında karar verildi

SAMSUN'da boşanma aşamasında olan eşinin eline tabanca mermisi koyan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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 Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi G.G.(29) boşanma aşamasındaki eşi A.R.G.'nin (33) dün saat evinin önüne geldiğini, kapıyı açmayıp eşinin kendisini tehdit edip belinde silah olduğunu gösterdiğini ve akşam saatlerinde evine gelip kendisine tokat atıp tehdit ederek eline 1 adet tabanca mermisi koyduğunu ve mermiyi kendisine geri verdiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

"Mermiyi hatıra olsun diye koydum"


Gözaltına alınan A.R.G.'nin üzerine eşinin eline koyduğu 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Eşinden ayrı yaşadığını ve 'mermiyi hatıra olsun' diye eline koyduğunu savunan A.R.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.R.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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