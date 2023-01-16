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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, uzun süredir ihmal edilen silahlı kuvvetlerin yeniden canlandırılmasında ülkeye liderlik etme becerisine yönelik şüphelerin ve tepki çeken yılbaşı konuşmasının üzerine istifa etti.

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Şansölye Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Parti Üyesi olan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht yaptığı açıklamada, "Bugün şansölyeden beni savunma bakanlığı görevinden azletmesini istedim" dedi.

Tepki çeken yılbaşı konuşması 

Geçtiğimiz haftadan beri gündemi meşgul eden iddiaların ardından istifa eden bakanın görevini bırakmasının arkasında büyük bir gaf yatıyor. Tepkiler, bakanın yılbaşı konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna işgalinin kendisine ‘özel izlenimler’ sunduğunu ve birçok ‘ilginç ve harika insanla’ tanışmasını sağladığını söylemesinin ardından ateşlenmişti.

Öte yandan, Almanya, Kiev'e uluslararası askeri desteğin artırılmasını onaylaması için baskı altında ve yakın tarihli bir askeri tatbikat sırasında piyade tanklarının hizmet dışı bırakılmasının ardından Almanya'nın savunma yetenekleri

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