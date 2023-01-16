Fatih Altaylı'dan bomba iddia! Kemal kılıçdaroğlu aday olmayacak işte masasındaki rapor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu'nun masasındaki Altılı Masa raporunu paylaşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bana bu raporu ileten CHP’li dostum, 'Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adayı olmayacağı çok önceden belli idi' diyor..." diye yazdı.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Altılı Masa'nın aday belirleme sürecini başlatmayı planladığı sürecin başlamasına sayılı günler kaldığını hatırlatan Fatih Altaylı, aylardır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında bekleye raporu paylaşıp, "Bana bu raporu ileten CHP’li dostum, 'Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adayı olmayacağı çok önceden belli idi' diyor..." diye yazdı. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Eyül ayında hazırlanan rapor!

Ne var ki, kimsenin haberinin olmadığı bir “rapor” var ve bu rapor büyük ölçüde CHP’nin yol haritasının da kaynağı. Bu rapor CHP Genel Başkanı için özel olarak hazırlandı ve geçtiğimiz Eylül ayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasına koyuldu.

Geçiş Süreci Karargahı...

Raporda çok net biçimde “Parti genel başkanları Yapılanma Süreci’nde ‘Geçiş Süreci Karargahında’ yer almalı ve bu sürece ilişkin çalışmalarda temel politikaların korunması ve ‘İlkeli sınırlar içinde’ kalınması sağlamalıdır” diye yazıyor.

Liderler Meclis'te yer almalı

Hemen altında ise daha kuvvetli bir vurgu ile “Parti başkanları mutlaka meclis içinde yer almalı ve siyasetin yönetilmesini sağlamalı ve ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal ve uluslararası ilişkilere ait konulara ve meselelere odaklanmalıdır. Diğer bir ifade ile parti liderleri kesinlikle meclisin içinde olmalıdır” deniliyor.

Aday olmayacağı çok önceden belli

Bana bu raporu ileten CHP’li dostum “Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı çok önceden belli idi” diyor. Ben de kendisine “Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olur, partinin yeni lideri de TBMM’de olur. Bu rapor buna engel değil” diyorum.

Aday olursa CHP'de yarış başlar!

Aldığım yanıt ise “Kemal Bey aday olursa bu kez CHP’de bir genel başkanlık yarışı başlar. Bu da seçim döneminde partinin iç meselelerine odaklanmasına neden olur. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP’nin bir genel başkanlık yarışı ile konsantrasyonunun bozulmasını istemez.”

Bakalım raporu mu çevresini mi dinleyecek!

Eğer gerçekten durum bu ise iktidarın hevesi biraz kaçacak gibi. Ama Kemal Bey’in çevresinde “Efendim aday olmanız gerek” diyenlerin sayısı da hiç az değil. Bakalım raporu mu dinleyecek, çevresini mi!