BIST 5.061
DOLAR 18,79
EURO 20,31
ALTIN 1.155,00
HABER /  GÜNCEL

Kaza yapan araçtan çıkamadı donarak öldü!

Kaza yapan araçtan çıkamadı donarak öldü!

Tunceli'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Hozat ilçesinde kaza yapan bir otomobildeki engelli sürücü, araçtan çıkamayınca donarak hayatını kaybetti

Abone ol

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Kahraman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi! Ziyareti kabul etmediler bunlar bu kadar dürüst
Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi! Ziyareti kabul etmediler bunlar bu kadar dürüst
Fabrikasına artık elektrik faturası gelmiyor! Yıllık 2 milyon lira cepte kaldı
Fabrikasına artık elektrik faturası gelmiyor! Yıllık 2 milyon lira cepte kaldı
Uzman isim uyardı 8'in üzerinde deprem olabilir tsunami alarmı!
Uzman isim uyardı 8'in üzerinde deprem olabilir tsunami alarmı!
EYT'liler dikkat! Emekli aylığını yüzde 5 artırma kriteriydi başvuranlar bulamadı gerçek ortaya çıktı
EYT'liler dikkat! Emekli aylığını yüzde 5 artırma kriteriydi başvuranlar bulamadı gerçek ortaya çıktı
Trabzon'da silahlı saldırının altından mafya cinayeti çıktı! Öldürülen kişi bakın kimmiş
Trabzon'da silahlı saldırının altından mafya cinayeti çıktı! Öldürülen kişi bakın kimmiş
Bakan Koca'dan hastane randevusu açıklaması oranları paylaştı
Bakan Koca'dan hastane randevusu açıklaması oranları paylaştı
Bursa Büyükşehir'den 'hayata bağımlılık' mottosuyla uyuşturucuyla mücadeleye katkı
Bursa Büyükşehir'den 'hayata bağımlılık' mottosuyla uyuşturucuyla mücadeleye katkı
Dünya yine onları konuşacak! Özlem Türeci ve Uğur Şahin müjdeyi böyle duyurdular
Dünya yine onları konuşacak! Özlem Türeci ve Uğur Şahin müjdeyi böyle duyurdular
Oğlu ile gelinine 'evden çıkın' dedi gelinin abisi gece yarısı harekete geçti
Oğlu ile gelinine 'evden çıkın' dedi gelinin abisi gece yarısı harekete geçti
Bakan Nebati'den flaş açıklama: Kişi başına gelirimiz bu yıl 12 bin doların üzerine çıkacak
Bakan Nebati'den flaş açıklama: Kişi başına gelirimiz bu yıl 12 bin doların üzerine çıkacak
Komisyon karar verdi ekmek zammı geri çekildi
Komisyon karar verdi ekmek zammı geri çekildi
Adana'da sorduğu sorunun bedelini canıyla ödedi
Adana'da sorduğu sorunun bedelini canıyla ödedi