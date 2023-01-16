Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi! Ziyareti kabul etmediler bunlar bu kadar dürüst

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düne kadar ahkam kesenler şimdi yan çiziyor. Anayasal teklifimizle ilgili ziyareti kabul etmediler, işte bunlar bu kadar dürüst." diyerek muhalefete yüklendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuştu. Başörtüsüne anayasal güvence hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düne kadar ahkam kesenler şimdi yan çiziyor. Anayasal teklifimizle ilgili ziyareti kabul etmediler, işte bunlar bu kadar dürüst. Başörütüsü ve aile konusunda ipe un serilmesini ne millet ne kadınlarımız affeder. 400'ün altında bir Meclis aritemetiği oluşursa millete gideriz." diyerek muhalefete tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vakıf hizmet binamızın her bakımdan ihtiyacı karşılayacak olarak planlandığını görüyoruz. Vakfımızın kapıları tüm vatandaşlarımıza açıktır.

Öyle insanlar vardır ki hayatlarıyla bize fener olurlar. Rehberlik ederler. Onların aydınlık yüzlerine bakınca sadece pürüzsüz bir vicdanı değil, aynı zamanda insanı insan yapan yüce değerleri görürüz. Ömürlerine sayısız eseri, kitabı ve mücadeleyi sığdıran böylesi insanlar geride şükranla ve dua ile anılacak muazzes bir miras bırakmışlardır. Şule ablamız mücadele ve imtihanlarla geçen ömrü boyunca sonucu ne olursa olsun hakkın hatrını en üst düzeyde tutmuştur.

Yürekli bir dava kadınıydı

Kaleme aldığı Kadın sayfaları, kitaplarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli vasfı kendini gazete köşelerine ve gazetelere hapsetmemesiydi. O hayatın içinde yer almayı tercih etti. Kendini toplumdan izole etmek yerine inandığı değerleri il il dolaşarak halkımıza anlatmaya çalıştı. Şenler, gittiği her yerde binlerce insana hitap etmiştir. Onun sohbetini dinleyip de etkilenmemek şüphesiz mümkün değildi.

Şule Hanım'ın kendine has örtünme tarzının gençler tarafından örnek alınması irtica yaygaracılarını da harekete geçirmiştir. Öyle günler yaşamıştır ki gazete sayfalarından hedef gösterilmiştir. Hakkında yürütülen soruşturmalar hiç eksik olmadı. Evi kundaklanmaya, canı kast edilmeye çalışıldı. Ama bunların hiç bir Yüksel'i inandığı yolda yürümekten alı koymadı. Tüm baskılara ve tehditlere rağmen Şule Yüksel Hanım ülkemizin de hem dirilişin hem de direnişin sembollerinden biri haline geldi.

Şule Hanım'ı itibarsızlaştırmaya çalışanların en büyük hazımsızlığı Anadolu insanına verdiği bu cesaret duygusudur. Özellikle kadınlarımıza kamusal alanda var olma yolunu açmıştır.

Böyle bir sorun kalmasın. Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. Beyfendi ve Hanımefendi kabul etti. Bunlar işte bu kadar dürüst.

Merhum Şule Yüksel Şenler'in hayalini kurduğu Türkiye'yi inşa etmek için son 20 yıldır aşkla, samimiyetle çalışıyoruz. Her alanda ülkemizi dünyanın devler ligine çıkarmayı hedefliyoruz. Milletin iradesine vurulan vesayet zincirlerini tek tek parçaladık. Demokrasimize gölge düşüren anti demokratik uygulamalarına son verdik. Üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın acılarını dindirdik. Kamuda kadınlarımızın hiçbir baskıya uğramadan çalışabilmesinin önünü açtık. Allah'a hamd olsun başörtülü valimiz, subayımız, hakimimiz var. İmam Hatip Okullarına ve meslek liselerine yönelik kat sayıyı kaldırdık. Kuran kurslarımızı ve ilim irfan kurumları hedef alan darbe düzenlemerini ortadan kaldırdık. Hiçbir insanımızın inancından, sakalından veya hayat tarzından ötekileştirmediği huzur iklimini ülke genelinde tesis ettik.

Uygun bir sonuç çıkmazsa millete gideceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.

Hukuk ve meşrutiyet çerçevesinde herkes istediğini söylüyor, yazıyor, ne kadar aykırı olursa olsun fikirlerini hitap edebiliyor.

Başörtüsü teklifi

Kısa süre önce Meclis'imizin takdirine sunduğumuz anayasa teklifi bu reform sürecinin adeta tacı olacaktır. Klaktın söyledin bir sorun yoktu. Maden söyledin gel bunu anayasal sürece oturtalım. Böyle bir sorun kalmasın. Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. Beyfendi ve Hanımefendi kabul etti. Bunlar işte bu kadar dürüst.

Özgürlük kılıfı altında aile müessesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Anayasa teklifine, akıl ve izan sahibi hiç kimsenin, hiçbir milletivekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affeder.

"Uygun bir sonuç çıkmazsa millete gideceğiz"

Uygun bir sonuç çıkmazsa millete gideceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.