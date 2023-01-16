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Oğlu ile gelinine 'evden çıkın' dedi gelinin abisi gece yarısı harekete geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Oğlu ile gelinine 'evden çıkın' dedi gelinin abisi gece yarısı harekete geçti

ADANA’da bir kadın, evden çıkartmaya çalıştığı gelininin ağabeyinin, otomobillerine baltayla zarar verdiğini iddia etti.

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Olay, merkez Sarıçam ilçesinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, evde ikamet eden Neşe Yılmaz'ın oğlu Şahin Yılmaz (28) gece ses gelmesi üzerine sokağa çıktığında elinde balta ve silahla kaçan bir kişiyi gördü. Gecenin karanlığında otomobiline yaklaştığında ise bütün pencerelerinin kırık, kaportasına ise baltayla zarar verildiğini fark etti.

Müzisyenlik yapan Yılmaz, otomobiline zarar veren kişinin ağabeyinin kayınbiraderi H.T. olduğunu ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis olay yerine gelip gerekli incelemeyi yaptıktan sonra şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

"Beni sokak ortasında dövdüler"

Oğlu için kiraya çıktığını ancak artık kira ödeyecek gücü kalmadığı için evden çıkmalarını istediğini ifade eden 56 yaşındaki Neşe Yılmaz ise “Evden çıkmalarını isteyince bana yapmadıklarını koymadılar. Beni sokak ortasında dövdüler. Şimdi de otomobile zarar verdiler” diyerek gözyaşı döktü.

Annesinin tek katlı bir evi olduğunu orada ağabeyinin oturduğunu belirten Şahin Yılmaz, “Bir süre önce annem onların çıkmasını istedi. Annem bunu söyledikten sonra bize yapmadıklarını koymadılar. Daha önce annemi de beni de darp ettiler. Gece de gelip otomobile baltayla zarar vermişler. Bütün camlarını kırıp, lastiklerini kesmişler. Benim bunu yaptıracak gücüm yok” dedi.

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