Mehmet Şimşek: Erdoğan çağırsa da Bakanlığa geri dönmem! Büyük tsunami geliyor

MALİYE eski Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı olarak yeniden Kabine'ye döneceği iddialarını yalanladı. "Çağırsalar da geri dönmem" diyen Mehmet Şimşek, çünkü ekonomi yönetiminin kendisine bırakmayacaklarını ifade etti. Türkiye’nin ekonomik koşullarını “Büyük tsunami geliyor” diye tarif eden Şimşek “Sürekli para basılıyor. ‘Zam yapmayın’ demekle enflasyon düşer mi” diye sordu.

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Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen ay Tuzla'daki toplu açıyışa katılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi siyasi kulislerde "Mehmet Şimşek, bakan olarak Kabine'ye geri dönüyor" iddialarına neden oldu. tesis açılışına katılması siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olmuştu. Ancak Mehmet Şimşek, Kabine'de görev almayı reddederken, ekonomi yönetimini ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu adeta bombardımana tuttu.

Hükümete dönmem çünkü....

Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın kulis haberine göre, Mehmet Şimşek, yeniden ekonominin başına geleceği veya başka bir görev alacağı yönündeki yorumlara da şu karşılığı verdi: "Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz” dedi.

O fotoğrafı ben istemedim, adamları...

Mehmet Şimşek'in, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği “Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana açılış yaptığı ve protokolde ön sırada yer aldığı fotoğraf için yakın çevresine “Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı” dediği öğrenildi.

Büyük bir eknomik tsunami geliyor

Dolar ve faiz artışlarının yaşanan ekonomik sıkıntıları açıklamaya yetmeyeceğini savunan Şimşek, “Büyük tsunami geliyor. Dünyada birçok ülke parayı, yatırımı çekiyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil” dedi. Enflasyonun ineceği tezlerine katılmadığını da belirten Şimşek, iktidarın ekonomi politikasını ise şöyle değerlendirdi:

Marketlere 'indirin' demekle enflasyon düşmez

“Sürekli para basılıyor, halen de basılacak gibi görünüyor. Böyle enflasyon mu düşer? BİM'e, A-101‘e baskı yapmakla, ‘Fiyatları indirin, zam yapmayın' demekle enflasyon düşmez. Bildiğim bir marketin kar marjı sadece yüzde 4. Nereye kadar ‘Zam yapmayın' diyebilirsiniz.”