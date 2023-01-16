Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayına yönelik tartışmalar sürerken son yapılan ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıktı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

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Areda Survey Araştrma tarafından 27-29 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan anket sonuçları ortaya çıktı. 26 ilde 2000 kişiyle gerçekleştirilen ankette “Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusu soruldu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı...

Haber 7' de yer alan habere göre 6’lı masanın ortak bir cumhurbaşkanı adayı açıklamamasına yönelik tartışmalar sürerken son yapılan anketten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 42,2’si Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması yönünde görüş bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun ardından ikinci sırada yüzde 22,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ısrarla ortak aday gösterilmesini istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 11,7’de kaldı.

Ankette, HDP'li Selahattin Demirtaş'a yüzde 8,2, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yüzde 4,2, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yüzde 2,6, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 1,4 oranında destek çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yüzde 1'in altında kaldı.