BIST 4.985
DOLAR 18,79
EURO 20,37
ALTIN 1.159,92
HABER /  GÜNCEL

Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!

Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!

Korkunç olay Van'ın Çatak ilçesinde meydana geldi. Kırsalda keçilerini otlatmaya gittikten iki gün sonra cesedine ulaşılan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın katili babası çıktı. Baba Zübeyit Tanış, tekrar çağrıldığı ifadede olayı itiraf etti.

Abone ol

Çatak ilçesi kırsalında 10 Ocak'ta keçilerini otlatmaya giden Mazlum Tanış’tan (23) bir süre sonra haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine genci aramak için jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylüler harekete geçti.

Yapılan çalışma çerçevesinde 2 gün sonra gencin kayalıklar içinde cansız bedenine ulaşıldı. Mazlum Tanış’ın cansız bedeni gerçek ölüm nedeninin belli olması için Van Adli Tıp Kurumuna otopsi için sevk edildi.

Babası itiraf etti
Tanış’a yapılan otopsi sonucu vücudunda av tüfeği saçması bulundu. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, en son oğlu ile birlikte dağda bulunan baba Zübeyit Tanış’ı tekrardan ifadeye çağırdı.

Yapılan sorguda, Zübeyit Tanış ifadesinde 10 Ocak’ta tartışma sonucu oğlunu vurduğunu, vurduktan sonrada silahı toprağa gömdüğünü eve dönüp jandarma ve AFAD’a kaybolduğu ihbarını yaptığını söyledi. Baba Tanış, sevk edildiği mahkeme sonucu tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!
Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!
Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Valencia, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Üç puan son dakikada geldi!
Valencia, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Üç puan son dakikada geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler! "Bu cehalet, bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler! "Bu cehalet, bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok"
Sakarya'da feci kaza! Kamyona arkadan ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sakarya'da feci kaza! Kamyona arkadan ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Mustafa Destici'den flaş 6'lı masa çıkışı! "Kazanırlarsa geldikleri gün hepsi değişecek, Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi..."
Mustafa Destici'den flaş 6'lı masa çıkışı! "Kazanırlarsa geldikleri gün hepsi değişecek, Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi..."
Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık: Yıldız futbolcu kiralık olarak gönderildi!
Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık: Yıldız futbolcu kiralık olarak gönderildi!
Tv100 Genel Yayın Yönetmeni'nden SADAT reklamı açıklaması
Tv100 Genel Yayın Yönetmeni'nden SADAT reklamı açıklaması
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı! Ortalık fena karıştı
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı! Ortalık fena karıştı