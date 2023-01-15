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Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Ümraniyespor'da kaleci Serkan Kırıntılı ile Yonathan Del Valle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Ümraniyespor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin ortak kararı sonucu kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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