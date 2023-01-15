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Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık: Yıldız futbolcu kiralık olarak gönderildi!

Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık: Yıldız futbolcu kiralık olarak gönderildi!

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Hamburg'a kiralandı.

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Beşiktaş, İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero'nun 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Hamburg'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Euro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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