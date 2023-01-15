Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık: Yıldız futbolcu kiralık olarak gönderildi!

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Hamburg'a kiralandı.

Abone ol

Beşiktaş, İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero'nun 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Hamburg'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Euro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.