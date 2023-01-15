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Ümraniyespor'a evinde darbe! İstanbulspor 3 puanı rahat aldı

Ümraniyespor'a evinde darbe! İstanbulspor 3 puanı rahat aldı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri Valon Ethemi ve Melih Kabasakal kaydetti.

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HangiKredi Ümraniyespor ile İstanbulspor Süper Lig'in 19'uncu haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi takımdan Antonio Mrsic, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. 

Mücadelede konuk ekibin gollerini 30. dakikada Valon Ethemi ve 45'de Melih Kabasakal attı.

Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanamayan HangiKredi Ümraniyespor 14 puanda kalırken İstanbulspor puanını 15'e yükseltti. 

Maçtan dakikalar:

12. dakikada Topalli’nin yapmış olduğu faulün ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mrsic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

19. dakikada Emir Kaan’ın Umut’a yaptığı müdahalede hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Palabıyık penaltıyı iptal etti.

30. dakikada Topalli’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor kalecisi Jensen, topu yumrukladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ethemi, rakibini çalımlayarak Ümraniyespor yarı sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi’nin pasında Melih’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Geraldo’nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Kartal Kayra’nın sol çaprazdan içeri çevirdiği top arka direğe sekti. Arka direkte Bettaieb’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

84. dakikada sağ çaprazdan savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ çaprazında Gheorghe topa sahip oldu. Gheorghe’nin kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

87. dakikada Ba’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eze’nin çaprazdan kaleye sokulup, kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada sol kanattan Ethemi’nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rroca’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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