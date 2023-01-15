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2023 yılı yatırım programına ilişkin yeni karar

2023 yılı yatırım programına ilişkin yeni karar

2023 yılı yatırım programının kabulu ve uygulamasına ilişkin Cumhubaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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2023 yılı yatırım programının kabulu ve uygulamasına ilişkin Cumhubaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2023 yılı yatırım programının kabulu ve uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhubaşkanı imzası ile yürürlüğe giren program kapsamında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri de yer alıyor.

Karara ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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