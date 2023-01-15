Türkiye kabul eder mi? Şam, Ankara'ya 2 şart koştu! Normalleşme sürecinin devamı için gerekli

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik ilk adım Rusya'da atıldı. İki ülkenin dışişleri bakanlığı Rusya'nın da katılımıyla Moskova'da yıllar sonra bir araya gelmişti. Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme olup olmayacağı belirsizliğini korurken Şam yönetiminin normalleşme sürecinin devamı için Ankara'ya bazı taleplerde bulunduğu ifade edildi.

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Rusya'nın Moskova'da öncülük ettiği Türkiye-Suriye arasında Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan görüşme gündemdeki yerini koruyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın şubat ayının başında görüşebileceğini söylemişti. Suriye ise henüz böyle bir görüşme için resmi bir açıklama yapmamıştı.

"Türkiye bölgedeki güçlerini çekmeden..."

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın dün yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. İranlı mevkidaşıyla bir basın toplantısı yapan Mikdad, “Türkiye bölgedeki güçlerini çekmeden Türkiye ile ilişkimizi normalleştirme konusunda konuşamayız” dedi.

Şam’da düzenlenen toplantıda Mikdad, “Esad ve Türkiye yönetimi arasındaki bir görüşme anlaşmazlığa sebep olan konuların çözülmesine bağlı" derken başka bir detay vermedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını telaffuz etmedi.

Bu açıklama uluslararası kamuoyunda gündem olurken İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir yetkili de normalleşme görüşmeleri ile ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

İsmini açıklamayan yetkili Suriye’de 12 yıldır devam eden krizin sebep olduğu Ankara-Şam gerilimi ile ilgili konuştu. Yetkili Suriye yönetiminin Ankara’dan bazı talepleri olduğunu da dile getirdi.

Şam'ın Türkiye'den 2 talebi

Yetkili, Suriye’nin Türkiye’den iki talebi olduğunu söylerken, “Suriye Türkiye’den askerlerini ülkenin kuzeyinden çekmesini istedi. Bir diğer talep de Türkiye’nin bölgedeki üç muhalif gruba desteğini durdurması oldu” dedi.

İsmini açıklamayan kaynak, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında bir görüşme öncesinde Şam yönetiminin talepleri konusunda ilerleme görmek istediğini de dile getirdi.