Bakan Nebati'den ilginç TL açıklaması: Önceki yıllara göre hala değersiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dövizdeki artış ve Türk Lirası'ndaki değer kaybını yorumlarken, "Türk Lirası, geçen yıla göre daha değerlendi ama önceki yıllara göre hala değersiz. Enflasyondaki olumlu gidişle kendi mecrasında düzeliyor" ifadelerini kullandı.

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Ekonomideki istikrarsızlık ve buna bağlı olarak vatandaşın alım gücü hızla düşerken, durumun hangi yöne gideceği merak ediliyor. Ekonomiye yönetiminin mevcut gidişatta izlediği tutum tartışılırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulundu.

Türk Lirası, geçen yıla göre daha değerlendi ama...

Hakan’ın, “Dövizde bir istikrarsızlık çıkabilir mi, dolar artar mı?” sorusuna Nebati, “En son Türk Lirası’nın TÜFE üzerindeki değeri yüzde 47’ye düşmüştü. En değersiz noktaydı bu. Şu anda yüzde 54’lerde. Türk Lirası, geçen yıla göre daha değerlendi ama önceki yıllara göre hâlâ değersiz. Enflasyondaki olumlu gidişle kendi mecrasında düzeliyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta şu: Geçen yıl savaş yaşadık. Savaş, enerji maliyetlerine pik yaptırdı. Türkiye, bir enerji ithalatçısı. Enerji fiyatları normalleşmeye başladığında bizim cari açığımız olmaz. Her şeyin kötü olduğu dönemde Türkiye’nin cari açığı 45 milyar dolar ile kapanacaktı. Cari açığın bu kadar yüksek olması sürekli olamaz. Sürekli olması için dünyadaki enerji fiyatının devamlı yüksek olması lazım. Görünen o ki normalleşme var. Emtia fiyatlarında normalleşme var. Dövize olan ihtiyaç, otomatikman azalacak yani” yanıtını verdi.

'KKM ortak akılla üretilmiş bir icat"

Nebati, Kur Korumalı Mevduat’taki (KKM) son durumla ilgili şunları söyledi:

"Kur Korumalı Mevduat, ortak akılla üretilmiş müthiş bir icat. Ekonomi hocalarıyla bürokratları buluşturduk. Önce teorisini oluşturduk. Sonra modele çevirdik. Geniş çalıştık, sürekli istişare halinde olduk. Bunu geçici olarak düşündük. Niye? Çünkü ateşi söndürmemiz, dövize olan talebi kırmamız gerekiyordu. Kurun oynaklığının bitmesi gerekiyordu.

Bir yıllık düşünmüştük. Ama toplum tarafından içselleştirilmesi ve diğer enstrümanların kullanılabilir hale gelmesi için süreye ihtiyacımız vardı. 31 Aralık 2023’e kadar uzattık."

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