Manisa'da asteğmen aracıyla 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yapılan incelemede sürücünün Manisa Merkez 1. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Ahmet Necat Köse olduğu öğrenildi.Abone ol
Manisa'da bir otomobil, Spil Dağı Varyant kısmında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ahmet Necat Köse'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Asteğmen Köse'nin cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
35 yaşındaki Köse'nin, Manisa Merkez 1. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.