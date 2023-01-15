Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında SADAT reklamı şoku Uğur Dündar 'hiçbir bilgim yok' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı tv100 yayınında Kılıçdaroğlu'nun suçlamalar yönelttiği SADAT'ın reklamı çıktı. Programın sunucusu Uğur Dündar, "Hiçbir bilgim, ilgim yok" dedi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu TV100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verildi.

Kılıçdaroğlu'nda SADAT'a tepki: Aklınızı alırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı TV100 yayınına reklam veren SADAT’a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadesini kullandı.

Uğur Dündar: Hiçbir bilgim, ilgim yok

Uğur Dündar, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından, "Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Reklâm bölümü bir aydır kullanılan Sadat reklamını, yaklaşık 3 saati bulan bizim programın yayınında sadece 8 saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış. Ve tekrar ekrana getirilmemiş." açıklamasını yaptı.

Sadat kimdir?

Suriye'deki El Nusra örgütüne silah taşıdığı iddia edilen SADAT kendisini "savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket" olarak tanımlıyor. Ancak SADAT hakkında kurulduğu günden bu yana farklı iddialar dile getirildi.

SADAT 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ve 23 emekli subay ve astsubay tarafından kuruldu. Şirketin kuruluş içeriğinde, uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi tanımlar yer alıyor.

Şirketin kurucu üyeleri, Savunma Danışmanlık'ın kısaltması olarak kullanılan 'SADAT'ın Arapçada "seyitler" anlamına geldiği için bu ismi seçtiklerini ifade ediyor.

SADAT'ın kuruluş amacı nedir?

SADAT'ın resmi internet sayfasındaki "misyonumuz" sayfasında, kurumun kuruluş sebebi şu ifadelerle açıklanıyor:

"Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır"

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi kimdir?

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Genelkurmay Özel Harp Dairesi ve KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nda yaklaşık 30 yıl görev yaptı. Kara Harp Akademisi'nde eğitmen olarak derslere giren Tanrıverdi’nin öğrencilerinden biri de Savunma Bakanı Hulusi Akar idi.

Tuğgeneralliğe yükselen Tanrıverdi, 28 Şubat döneminde resmi olarak "kadrosuzluk" gerekçesiyle emekli edildi. Fakat o dönemde birçok askeri personel gibi "islamcı" olarak kategorize edildiği için askeri kariyerine son verildi.

Tanrıverdi askeri kariyerinden sonra, kendisi gibi emekli edilen askerler ile kurulan Adaleti Savunanlar Derneği’ne (ASDER) katıldı, ve 5 yıl boyunca kurumun genel başkanlığını pozisyonunda bulundu.

Daha sonra Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) aracılığıyla TSK’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik fikirleri gündeme gelmeye başladı.

SADAT'ı kurmadan önce Tanrıverdi, ABD'de askeri strateji alanından danışmanlık yapan Amerikalı özel şirketlerin işleyişi hakkında çalışmalar yürüttü.

SADAT hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?

SADAT'ın bu konudaki resmi açıklamaları ile hakkındaki iddialar arasında farklılıklar söz konusu.

Kurumun internet sitesinde ifade edildiği gibi SADAT'ın faaliyet alanı başta Türkiye ve Müslüman nüfusun yüksek olduğu ülkeler olarak gösteriliyor.

Ancak SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi, Ocak 2018'de Habertürk'ten Kübra Par'a verdiği röportajda, SADAT'ın Türkiye'de hiçbir faaliyeti olmadığını savunarak, "Tekrar söylüyorum. SADAT, yurtiçinde emniyet teşkilâtına, TSK’ya ve başka hiçbir kuruma, örgüte veya sivil şahsa danışmanlık ve eğitim hizmeti vermemektedir" diye konuşmuştu.