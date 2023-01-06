Kılıçdaroğlu'nun suçladığı firma bugün açılışını yaptığı metro hattının yüklenicisi çıktı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, gazeteci Soner Yalçın'a yazdığı mektup üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Kalyoncu mektubunda "Sözde “suçladığı” Kalyon İnşaat’ın, gururla açtıkları metro hattının yüklenici firması olduğunu biliyor mu?" diye sordu.

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Dudullu-Bostancı metro hattının açılışındaki önemli bir ayrıntı gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı metro hattının yüklenici ortağı Kılıçdaroğlu'nun ihale suçlaması yönelttiği inşaat şirketlerinden Kalyon İnşaat olması dikkat çekti.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, bu durumu gazeteci Soner Yalçın’a yazdığı mektubunda dile getirdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

“Mektubu kaleme alma gerekçem”

“Sn. Kılıçdaroğlu’na sizin kanalınızla sormak isterim” diyen Cemal Kalyoncu’nun mektubu şöyle:

"Bu mektubu, yüklenicisi olduğumuz ve 6 Ocak Cuma günü İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı gerçekleşecek olan M-8 Bostancı-Dudullu hattı açılışı vesilesiyle yazıyorum.

Mektubu kaleme almamdaki en önemli motivasyon, 22 Kasım 2022 tarihinde köşenizde yer verdiğiniz “Hikmet Kıvılcımlı ve Nihat Özdemir” başlıklı yazınız oldu. Birçok yerden eleştirilerin hedefi olacağınızı bilmenize rağmen, memleket meselelerine tarafsız bakış açınız ve saptamalarınızı takdirle okuyan bir kişi olarak da sizinle dertleşmek istedim.

Bildiğiniz üzere, yüklenicisi olmaktan gurur duyduğum, İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan Bostancı-Dudullu metro hattı açılıyor. Açılışını da İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu yapacak. Konunun tanıtımı günlerdir yapılıyor. Açılışa CHP lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, farklı siyasi parti liderlerinin de katılacağı yazılıp çiziliyor. Böyle bir açılışa katılmaları ve metro hattını büyük bir coşkuyla açmalarına söyleyecek bir sözümüz olamaz, kendilerini sadece tebrik edebiliriz. Ancak bu proje için Sn. Kılıçdaroğlu’na sizin kanalınızla şunu sormak isterim; kamuoyu oluşturmak adına siyasi bir söyleme dönüştürdüğü, muhalefetin hedefi haline getirdiği, sözde “suçladığı” Kalyon İnşaat’ın, gururla açtıkları metro hattının yüklenici firması olduğunu biliyor mu? Bunu biliyorsa neden topluma sürekli şikâyet ettiği bir firma ile çalıştığını açıklayabilir mi? Ya da aslında iletişim stratejisinin bir kurbanı mıyız?

“Amacım yeni bir polemik yaratmak değil”

Burada amacım yeni bir polemik yaratmak ya da siyaset etmek değil. Ben bir iş insanıyım, ancak ülke çıkarlarını ticari faaliyetlerimizin üzerinde görüyorum. Bu nedenle tıpkı sizin yukarıda bahsettiğim yazınızda olduğu gibi, yerli ve milli hedefiyle üretiyor ve yatırım yapıyoruz. Ülke ekonomisine ve istihdama katma değerimiz yüksek. “Tam bağımsız Türkiye” idealine yürekten bağlıyız. Çok yakında ülkemizi onurlandıracak, güneş enerjisi santralimiz Karapınar GES’i de hizmete sokacağız. Tüm bunları kendi imkanlarımızla, yerli insan kaynağımızla yapıyoruz. Derdim kendimizi övmek değil, biz bunları yaparken, ülke gündemine olumsuz bir şekilde dahil edilmekten duyduğum derin üzüntüyü paylaşmak… Bizim pırıl pırıl binlerce çalışanımız var. Ülkemize olan sorumluluğumuz kadar, çalışanlarımıza da iyi örnek olmak, geleceğe imza işler bırakmak istiyoruz. Duygularımı paylaşmak istedim. Sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim."