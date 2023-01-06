Çabuk bulaşıyor hemen geçmiyor! Süper gribin nedeni bakın neymiş

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, normalin aksine uzun süren solunum yolu hastalıklarının bir hastalık değil, birden çok hastalığa yakalanma sonucu oluşabildiğini, Covid-19 pandemisinin bunda büyük etkisi olduğunu söyledi

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Türkiye genelinde son günlerde acil servis ve polikliniklerde solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler oldukça arttı. Vatandaşlar tedavi ve tanı alabilmek için hastanelere giderken, bazı vatandaşlar ise Covid-19 pandemisi sonrası tedirgin oluyor. Uzmanlar, süper grip olarak adlandırılan ve nezle türü olan bu hastalığın uzun sürmesindeki en büyük etkinin, Covid-19 pandemisinde bağışıklığın zayıflamasından kaynaklandığını belirtiyor.

"BU HASTALIK ÖNCEDEN BİLDİĞİMİZ NEZLE"

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, halen üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü mevsimin içerisinde olunduğunu aktardı. Enginyurt, “Bu sene ‘süper grip’ adı verilen ama aslında grip virüsü olmayan, influenza virüsünün etken olmadığı bir farklı hastalık ile karşılaşmış gibiyiz ama bu bizim önceden bildiğimiz nezle. Bunun etkeni respiratuar sinsityal virus (RSV) adını verdiğimiz virüstür. Önceden ‘nezle’ deyip geçerdik ve hekimler de vatandaşlarımız da kolay geçeceğini bilirdi” dedi.

"İnsan vücudunda çok ağır hastalıklara neden olmaya başladı.“

Ancak bu sene nezle RSV çok ağır, gripten de ağır seyrediyor. Bunun nedeni biz 2 buçuk yıl boyunca maskeler ile toplumdan ve birbirimizden izole bir şekilde yaşadık, bağışıklık sistemimiz zayıfladı” diyen Prof. Dr. Enginyurt, “Bu izolasyona mecburduk ama bununla birlikte bir de yan etkisini görmüş olduk. Bu zayıflama sonrasında nezle kadar hafif dediğimiz virüsler bile insan vücudunda çok ağır hastalıklara neden olmaya başladı. Bir ay süren vakalar ile karşılaşıyoruz. Hastalar burun akıntısı ve ateş ile değil, yaygın kas ağrıları ve halsizlik ile beraber polikliniklere başvuruyor” şeklinde konuştu.