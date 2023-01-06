Bakan Murat Kurum'dan yeni müjde! Sıradaki çalışma ikinci el konutlarla ilgili

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İkinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmesi için çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

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Yeni Evim Kampanyası'nın duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni müjdeyi verdi. Bakan Kurum, ikinci el konutlar için de kampanya düzenleneceğini açıkladı.

Kurum "İkinci El konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmesi için çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Bakan Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Vatandaşımıza ne söz verdik ise bunu tutmanın gururunu yaşıyoruz. O zaman ‘Buraları ranta açacaklar, buraları vatandaşın elinden alıp otel arazisi yapacaklar’ dediler. Ama hiçbir alanı otel arazisi olarak açmadık. Milletimizin olan emaneti inşatlarını yaparak milletimize teslim ettik.

Orta gelirliler için açıklanan Yeni Evim Kampanyası'nı değerlendirdi

Yöresel mimarimizi koruduk. Yeni evim kampanyası ile ilgili olarak surecimizi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah 'Yeni Evim Kampanyası' ile birlikte yeni bir finansman modeli ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte projemizi kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz.

Bu çerçevede sosyal konut ile başladığımız alt gelir grubuna hitap eden projenin dışında şimdi de orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için 81 ilimizde kampanya başlatıyoruz. İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimiz ev sahibi olabilmeleri için bu projeyi yürütüyoruz. Çalışma çerçevesinde 15 Ocak itibariyle kampanyamız başlayacak. Burada ev alacak vatandaşlarımız gerçekten uygun vade oranları ile birlikte ev sahibi olacak.

"4400 TL'den başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler"

0-2 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,69’dan, 2-4 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,79’dan, 4-5 milyon arasında kredi kullanacak arkadaşlarımız da 0,99’dan kredi kullanabilecek. 1 milyon liralık örnek ödeme tabloya baktığımız zaman 4 bin 400 TL’den başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler."

Projenin detayları nasıldı?