Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek isim belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 18. haftasının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle

Yarın

16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz