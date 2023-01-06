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Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kilogram/metrekare), iç kesimlerde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, buzlanma...

Açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla, ulaşımda aksama, sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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