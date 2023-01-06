BIST 5.234
DOLAR 18,76
EURO 19,74
ALTIN 1.107,07
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Dev derbinin kaderi kalecilerin elinde: Altay mı, Muslera mı?

Dev derbinin kaderi kalecilerin elinde: Altay mı, Muslera mı?

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 36 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Abone ol

Fenerbahçe'de 4. sezonunu yaşayan Altay Bayındır ve Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Altay Bayındır, kaleyi kaptırmadı
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ligde geride kalan 16 maçın tamamında forma giydi.

Sarı-lacivertli ekip, Altay'ın kalede olduğu söz konusu müsabakalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 17 gol gördü.

Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 8'inde kalesini kapatırken, diğer 8 karşılaşmada 17 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanının, 6. kez Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe, Altay'ın kaleyi koruduğu 5 Galatasaray derbisinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Altay, Galatasaray derbilerinde birer kez 1 ve 3 gol yedi. Genç file bekçisi, 3 derbide ise kalesini gole kapattı.

Muslera'nın 27. Fenerbahçe derbisi
Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 27. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın kalecisi, bu sezonki 16 maçın 15'inde kaleyi korudu. Çıktığı 7 mücadelede kalesini kapatan Uruguaylı kaleci, diğer 8 karşılaşmada 12 gole engel olamadı.

Muslera, daha önce 22'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takımla yapılan 26 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bunları tüketiyorsanız dikkat kel kalabilirsiniz! Risk yüzde 57 daha fazla...
Bunları tüketiyorsanız dikkat kel kalabilirsiniz! Risk yüzde 57 daha fazla...
Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili!
Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili!
Yeni ehliyet ücretleri cüzdan yakacak! İşte zamlı ehliyet ücretleri
Yeni ehliyet ücretleri cüzdan yakacak! İşte zamlı ehliyet ücretleri
PKK'yı bu kez Süryani TV ifşa etti! YPG, çocuğu 'asker'e alıp 'şehit' diye cenazesini geri verdi
PKK'yı bu kez Süryani TV ifşa etti! YPG, çocuğu 'asker'e alıp 'şehit' diye cenazesini geri verdi
Özel okul ücretleri kararı Resmi Gazete'de! O oranı aşamayacak
Özel okul ücretleri kararı Resmi Gazete'de! O oranı aşamayacak
Hadi Özışık: Dostlar yetişin parasız kaldık
Hadi Özışık: Dostlar yetişin parasız kaldık
Dev derbide gözler golcülerde! Gomis mi, Valencia mı?
Dev derbide gözler golcülerde! Gomis mi, Valencia mı?
Altılı Masa liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak! Ahmet Davutoğlu canlı yayında açıkladı
Altılı Masa liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak! Ahmet Davutoğlu canlı yayında açıkladı
Twitter'la ilgili skandal gelişme! Milyonlarca kullanıcının verileri sızdı: Kimlik bilgileri...
Twitter'la ilgili skandal gelişme! Milyonlarca kullanıcının verileri sızdı: Kimlik bilgileri...
Aile Bakanlığı'ndan flaş zam hamlesi geldi! Artık zamlı ödenecek
Aile Bakanlığı'ndan flaş zam hamlesi geldi! Artık zamlı ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye seçim talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye seçim talimatı
TFF duyurdu! 2022-2023 sezonu devre arası klasman listeleri belirlendi
TFF duyurdu! 2022-2023 sezonu devre arası klasman listeleri belirlendi