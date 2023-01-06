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PKK'yı bu kez Süryani TV ifşa etti! YPG, çocuğu 'asker'e alıp 'şehit' diye cenazesini geri verdi

PKK'yı bu kez Süryani TV ifşa etti! YPG, çocuğu 'asker'e alıp 'şehit' diye cenazesini geri verdi

İSVEÇ merkezli yayın yapan Süryani TV, PKK'nın çocuk asker iğrençliğini bir kez daha gün yüzüne serdi. PKK/YPG’nin Suriye’de Süryani çocukları zorla silahaltına aldığını, çocuklar ölünce cenazelerini aylarca ailelerine vermediğini, aylar sonra da sözde 'şehit diploması' ile ailelere teslim ettiğini duyurdu. İşte o çocuklardan birisi....

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PKK'nın çocukları zorla silah altına alıp cepheye savaşa sürdüğü gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG ile alakalı “Süryani azınlıklara etnik temizlik ve asimilasyon yapılıyor” açıklamaları ile gündeme gelen Süryani TV, bu defa YPG’nin Süryani çocukları zorla silahaltına aldığı haberini belgeleriyle yayınladı.

16 yaşında çatışmaya götürüldü

Terör örgütü YPG’nin zorla silahaltına aldığı 16 yaşındaki Süryani çocuk, örgütün girdiği silahlı çatışmalar sırasında hayatını kaybetti. Terör örgütü, 16 yaşındaki Süryani çocuğun cenazesini, ailesine aylarca teslim etmedi. Ailenin uzun ısrarları sonucunda cenaze, bir sözde “şehitlik belgesi” ile birlikte teslim edildi.

Süryanice adını değiştirip, yaşını büyüttüler

Belge Kürtçe hazırlandı. Dikkat çeken detay ise, belgede çocuğun adının Süryanice adının yer almamasıydı. Terör örgütü, Süryani TV’nin haberine göre “asimilasyon politikası” çerçevesinde, zorla silahaltına aldığı çocuğa Kürtçe isim verdi, kimliğini değiştirdi. Sözde şehitlik belgesinde çocuğun yaşının da 3 yaş büyütüldüğü görüldü. 

Süryani TV haberi, "YPG, bu 16 yaşındaki erkek çocuğu Suriye'de birçok reşit olmayan çocuk gibi askere aldı. Nihayet cenazesi teslim edildiğinde tabutun içinde bu "şehit" diploması vardı, kendisine Kürtçe bir isim verildi ve bir anda 3 yaş daha yaşlandı. YPG izlerini örtmeye çalıştı."  diye duyurdu. 

Suriye'de 500 binden fazla Süryani var

Suriye’de 500 binden fazla Süryani yaşıyor. Süryanilerin çoğu, terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği Kuzeydoğu Suriye’de bulunuyor. İsveç merkezli Süryani TV, YPG’nin Süryani köylerini boşaltarak etnik temizlik yaptığını, Süryanilere asimilasyon uyguladığını ve Süryani çocukları zorla silahaltına alarak ölüme gönderildiğine dair haberler yayınlıyor.

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