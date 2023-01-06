Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye seçim talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına, "Seçim sürecine girdik. Bizim yoğunlaşacağımız konu artık adaylar olacak. Güçlü isimlerle seçime gideceğiz, hazırlıklara başlayın" talimatı verdi.

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AK Parti'de, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilecek isimler üzerinde değerlendirme sürecine girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına 2023 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilecek isimlerin tespitine başlamaları talimatını verdi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Erdoğan kurmaylarına, "Seçim sürecine girdik. Bizim yoğunlaşacağımız konu artık adaylar olacak. Hazırlıklara başlayın. Hem yeni isimler hem de mevcut milletvekilleri konusunda hızlıca adım atalım. İl başkanları ve belediye başkanlarının durumunu da değerlendirelim. Halktan oy alabilecek, sinerji oluşturacak, güçlü isimlerle seçime gidelim" dedi.