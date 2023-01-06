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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye seçim talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye seçim talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına, "Seçim sürecine girdik. Bizim yoğunlaşacağımız konu artık adaylar olacak. Güçlü isimlerle seçime gideceğiz, hazırlıklara başlayın" talimatı verdi.

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AK Parti'de, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilecek isimler üzerinde değerlendirme sürecine girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına 2023 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilecek isimlerin tespitine başlamaları talimatını verdi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Erdoğan kurmaylarına, "Seçim sürecine girdik. Bizim yoğunlaşacağımız konu artık adaylar olacak. Hazırlıklara başlayın. Hem yeni isimler hem de mevcut milletvekilleri konusunda hızlıca adım atalım. İl başkanları ve belediye başkanlarının durumunu da değerlendirelim. Halktan oy alabilecek, sinerji oluşturacak, güçlü isimlerle seçime gidelim" dedi.

AK Parti'deki 3 dönem kuralının işletilmesi konusunda da hazırlık yapılıyor.  AK Parti'de 3 dönem kuralının nasıl işletileceğine yönelik son değerlendirmeler önümüzdeki günlerde yapılacak.

AK Parti'de daha önce 7 Haziran 2015 seçimlerinden 1 Kasım 2015 seçimlerine kadar olan süreç 3 dönem kuralından istisna tutulmuştu. Ancak, AK Parti'de yapılan son değerlendirmelerde, söz konusu iki seçim arasındaki bu sürenin de artık 3 döneme dahil edilebileceği belirtiliyor. Bu konuda bir karar alınırsa, AK Parti'deki bazı isimlerin milletvekilliği 5 döneme ulaşıyor. 3 dönem kuralı istisnasız uygulanması durumunda aralarında ağır topların da bulunduğu 100 civarında milletvekilinin liste dışı kalabileceği belirtiliyor.

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