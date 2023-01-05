Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." dedi. Erdoğan ayrıca Suriye lideri Esad ile yüz yüze görüşmenin olacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim tarihinin öne alınacağını belirten Erdoğan, Suriye lideri Esad ile yüz yüze görüşmenin olacağını da duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur.

AK Parti üye sayısı 11 milyon 240'e yükseldi

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Türkiye gibi siyasi rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede rekor sayıya ulaşmak elbette kolay değildir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu eser ve hizmet yolculuğunda milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gönül huzuru içerisindeyiz. Hatırlarsanız ülkeyi yönetme emanetini elimize aldığımızda, kaşımızda yorgun, yılgın bir millet bulmuştuk.

Esad ile yüz yüze görüşme olacak

Bu sabah Putin ile bir görüşmem oldu. Etraflıca Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye'deki gelişmeler. Suriye, Rusya, Esad bakan yardımcılarımız görüştü. Ardından bakanlar arasında bir görüşme gerçekleşecek. Daha sonra liderler olarak görüşeceğiz. Amacımız bölgedeki sükuneti ve barışı sağlamak. Yatırım istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyümeyi sağlayan bir Türkiye'yi dünyaya tahkim edeceğiz. Barışı da tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli siyasetle bölgedeki ateşi engelledik. Tahıl koridoru sayesinde bütün dünyayı açlık tehdidinden kurtardık.

Karamollaoğlu'na Büyük Çamlıca eleştirisi: Yazıklar olsun

Ama büyük Çamlıca Camimiz nice defalar 60 binleri ağırladı. Yani bizim bu zattan bu ifadeyi duymamız çok üzmüştür. Bunu o masanın etrafında birileri söyleyebilir ama onun söylemesine akıl karı erdiremedik. Yazıklar olsun.

Akşener'in "Erdoğan Ayasofya'yı açama" sözleri

Diğeri de çıkmış, "Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" diyor. Ee açtık. Aslında Meral Hanım bizi iyi tanır iyi bilir de: Bu lafı nasıl etti onu anlamadım. Meral Hanım Ayasofya şu an cami, müze değil. Bizim görevimiz yalan değil, icraattır, dürüstlüktür. Bay Kemal ne diyor: Bir tane eserleri yok. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? Ula İzmir'in yollarını kim yaptı? Ülkenin yollarını dolaşmıyorsun da İzmir'e de mi gitmiyorsun?

"Çözeceğiz dedik çözdük"

Biz Dicle kenarında, bir kurt bir koyunu aşırdığı zaman biz onu yalnız bırakmadık. Bunlar bu işin tasvirinden mealinden anlamazlar. Şimdi Manavgat'ta oradan zaten gereken dersi vereceğiz. Bay Kemal bilmese de benim vatandaşım, halkım biliyor. "Çalışanların bütün sorunlarını çözeceğiz" dedik, çözdük mü? "Terör örgütü elebaşlarının başlarını ezeceğiz" dedik mi dedik. Bizden önceki nesillerden beri üniversite harçlarını kaldıracağız, başvuran herkese burs kredi sağlayacağız ve yurt sıkıntısını halledeceğiz dedik. Hallettik. Bu örnekleri saatler sayabiliriz.

"Kendini geri çekiyor ardından yeniden aday oluyor"

Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor, tartışıyor dimi. Ortada milletin, ülkenin hayrına bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Kavga dövüş, kumpas, önden kaçma rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Tabi bu arada aday da yok. Neyse seçim tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne kim çıkartılacak bilmiyor. Dünyayı 4 dolandılar ama işareti henüz alamadılar. Güya adayı belirleyecek masanın etrafındakiler de bunun kim olduğunu bilmiyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin önündeki zat hep birilerini öne sürmüştü. Şimdi bakacak olursanız, bir kendini geri çekiyor ardından yeniden aday oluyor. Ama henüz bir aday belirlemediler.