Yunan bayrak direğine sarılan FETÖ'cü Enes Kanter bu kez Türkiye için bakın ne dedi?

FETÖ firarisi ABD vatandaşı Enes Kanter, bir kez daha haddini aştı. Time dergisine yazdığı makalede skandal ifadeler kullanan Kanter, Batı'ya müdahale çağrısı yaptı "Türkiye, NATO içindeki Rus Truva atı." dedi.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu, Yunan bayrak direğine sarılan, Papa'ya Türkiye'yi şikayet eden Enes Kanter bir kez daha haddini aştı.

ABD'de firari olan FETÖ'cü Enes Kanter, Time dergisinde yazdığı makalede Türkiye'yi hedef aldı.

Enes Kanter, "Batı, Erdoğan'ın Tehlikeli Oyununu Sürdürmeyi Bırakmalı" başlıklı makalede, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yollarına başvuran Türkiye'yi, "Rusya'ya yaptırım uygulamamak" ile itham etti.

"Türkiye NATO içindeki Rus truva atı"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara bulucu rolü birçok dünya lideri tarafından takdir edilirken, Enes Kanter ise makalede, "Savaşı engelleyemedi, başarısız oldu. Şimdi de Erdoğan ara buluculuk rolüyle prim topluyor, konumunu Batı'ya karşı koz olarak kullanıyor. Erdoğan, kendisini dünya lideri olarak tanıtıp güvenilirliğini arttırmaya çalışıyor. Batı da bu blöfe ses çıkarmıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi olduğunu söyleyen Kanter, "Türkiye, NATO içindeki Rus Truva atı." dedi.

15 Temmuz darbe girişimiyle 251 vatandaşı, askeri ve polisi şehit eden FETÖ için "Gülen Hareketi" diyen Enes Kanter, "Hepimiz Erdoğan'ın nasıl yozlaştığını, mutlak güce adım adım eriştiğini gördük. Ama benim öfkem sadece Erdoğan'a değil, ayrıca Türk toplumunun çoğuna. Türkler, Kürtlere ve Gülen Hareketi'ne uygulanan sistematik baskı ve insan hakları ihlallerine nasıl sessiz kalabildi? Bunlara sadece sessiz kaldılar hatta daha kötüsü destek oldular." dedi.

"Türkiye halkının demokrasi için ayaklanma vakti gelmiştir"

Makalede skandal sözler sarf eden FETÖ'cü Enes Kanter, Batı'ya, "Türkiye'ye müdahale edin" çağrısında bulundu. Kanter, "Batı, tüm bu olanlara nasıl sessiz kalabildi? Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı? Erdoğan iktidarı devam etsin diye mi uğraşıyorlar? Türkiye halkının demokrasi için ayaklanma, Batı'nın da ona destek verme vakti gelmiştir. Batı, Türk halkının yanında durup, demokrasiyi yüceltecek mi?" diye sordu.

Makale bedava yayımlandı

Öte yandan, normalde makalelerini okumak isteyenlerden aylık abonelik talep eden Time, Enes Kanter'in makalesini ise tamamen bedava olarak yayımladı.