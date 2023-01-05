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500 lira doğal gaz desteği bugünden itibaren hesaplarda!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
500 lira doğal gaz desteği bugünden itibaren hesaplarda!

 ANKARA Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 180 bin aileye doğal gaz desteğinde bulunuyor. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ocak ayı için 90 milyon 107 bin TL tutarındaki desteğimizi yatırdık" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen sene başlattığı doğal gaz desteğini bu sene de devam ettiriyor. 180 bin 214 ailenin Başkent Kartları'na 90 milyon 107 bin TL tutarında doğal gaz ödemesi yapıldı.

Sadece doğal gaz harcamalarında kullanılmak üzere yatırılan 500 TL destek ödemesini alan aileler, Başkent Kartları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğal gaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek.

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