Ankara'da vergi dairesinde doğalgaz sızıntısı! Çok sayıda personel hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Doğal gaz sızıntısından etkilenen çok sayıda personel çevre hastanelere sevk edildi.

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Ankara'da Altındağ ilçesindeki korkutan olay, sabah saatlerinde Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda meydana geldi. Kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı. Gelen ilk bilgilere göre ise gazdan rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen yetkililerin yaptığı incelemenin ardından kaçak tespit edildi, binanın gazı kesildi.