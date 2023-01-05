Pasaport ücretlerine rekor zam geldi! İşte 2023 yılı pasaport harç ücretleri...

2023 zamlarla başladı. Pasaport ücretlerinin 2023 ücretleri yüzde 123 zamlandı. Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 122.93 olarak belirlendi. 2023 yılı için pasaport bedeli de 501 lira oldu.

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Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlendi. Böyle olunca pasaport ücretlerinin 2023 ücretleri yüzde 123 zamlandı. 2023 yılı için pasaport bedeli de 501 lira oldu.

2023 pasaport harç ücretleri

Resmi Gazete'de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için,

-6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122.91 artışla 689,70 lira

-1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122.92 zamlı 1008,30 lira

-2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122.92 artışla 1646,10 lira

-3 yıl süreliler için 1049,00 iken yüzde 122.92 zamlı 2 bin 338,50 lira

-3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.478,30 iken yaklaşık yüzde 223 artışla 3 bin 295.50 lira olacak.

Erdoğan indirim yapmadı

Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı.