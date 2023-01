Mikrop yağıyor herkes kırılıyor! Osman Müftüoüğlu'nun bomba tavsiyelerine bakın kesip saklayın...

Ateş, yorgunluk, kırıklık, kas ağrısı ve günlerce geçmeyen öksürük... Acil servisler dolup taşıyor her iki kişiden biri hasta...Prof. Osman Müftüoğlu geçmeyen hastalıklar için bazı doğal destekleri sıraladı.

"Sanki adeta virüs ve bakteri üreten bir şebeke var ve o şebeke gökten üzerimize bu kış yağmur, kar yerine mikrop yağdırıyor. Özellikle çocuk acilleri nezle, grip ve diğer üst solunum yolu bakteri ve virüsleri nedeniyle sağlığı bozulmuş çocuklarla dolu." diyen Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu mikrobik saldırıların süresini kısaltacak, etkilerini azaltacak doğal desteklerin ilk beşlisini açıkladı ve şunları kaydetti:

Kesip saklayın işte o kış destekleri

KARAMÜRVER: Karamürver/Sambucus Nigra antiviral gücü yüksek ve bu nedenle de soğuk algınlığı ya da grip nedeniyle yatağa düşenlere güçlü ve etkili yardımlar sağlayabilen en önemli bitkisel desteklerden biri. Karamürverin gribi önleme ya da belirtilerini azaltmada ciddi bir faydası yok ama güvenilir araştırmalarda kaliteli karamürver takviyelerinin hastalık süresini ciddi ölçüde kısaltabileceği gösterilmiş.



AFRİKA SARDUNYASI: Afrika sardunyası/Pelargonium Sidoides, Güney Afrika kökenli geleneksel bir antiviral bitkisel güç. Afrika sardunyasının da koruyuculuktan ziyade iyileştirici ve iyileşme sürecini kısaltıcı faydaları var. Grip ya da soğuk algınlığı durumunda ne kadar erken kullanıma başlanırsa faydası o ölçüde artıyor.



EKİNEZYA: Ekinezya 20 yıl öncesinin yıldızıydı. Şimdilerde karamürver ve Afrika sardunyasına biraz yenik düştü. Ama bana sorarsanız kaliteli ekinezya özleri hem soğuk algınlığının belirtilerini hafifletmede hem de süresini kısaltmada etkili olabilecek bir doğal bitkisel destek.



C VE D VİTAMİNLERİ: Sadece gripte, nezlede değil, üst solunum yolu enfeksiyonlarının her çeşidinde hemen ve anında faydalanmaya çalıştığımız C vitamininin bağışıklığımızı gerçekten de güçlendirdiğini gösteren güvenilir çalışmalar var. Ama yine de bilelim ki C vitamini desteği soğuk algınlığının süresini kısaltmada zannettiğimiz kadar etkili değil. C vitamini etkisini daha ziyade grip ya da nezlenin belirtilerini hafifleterek gösteriyor. Son yıllarda daha güvenilir bir acil durum desteği olarak “grip/nezle gündemi”ne giren D VİTAMİNİNE GELİNCE... D vitamini araştırmalara göre sadece bağışıklık sistemini koruma ve güçlendirmede değil, mevcut bir grip nezle ile mücadelede de oldukça etkili bir doğal destek. Bu nedenle son yıllarda D vitamini takviyeleri sadece grip, nezle ve benzeri sorunlarda değil, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının her tipinde de yaygın olarak kullanılıyor.

ÇİNKO: Kaliteli ve güçlü çinko takviyeleri, dikkatli ve doğru kullanıldıklarında özellikle soğuk algınlığı ve gripte hem hastalığın süresini kısaltıyor hem de belirtilerini hafifletiyor. Daha etkili bir fayda için çinko haplarından ziyade çinko pastillerini kullanmanız öneriliyor.

BİR UYARI ÖNEMLİ NOT YUKARIDA belirttiğim bu doğal takviyelerin de bazı yan etkilerinin olabileceğini, örneğin, halen kullandığınız reçeteli ilaçlar ve diğer takviyelerle etkileşime girebileceğini, alerjik bazı problemlere yol açabileceğini, daha da önemlisi uzun süreli ve dikkatsiz kullanım halinde başta karaciğer ve böbrek olmak üzere organ hasarlarına sebep olabileceğini lütfen bir kenara dikkatle not ediniz. Bu takviyeleri de mümkün olduğu takdirde doktorunuza danışarak ya da eczacınızdan bilgi alarak kullanınız.

