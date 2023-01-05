Koronavirüste yeni varyant paniği! Vakalar patladı, daha hızlı yayılıyor: DSÖ'den flaş açıklama!

Bilim insanları, “'yüksek derecede bulaşıcı” bir Covid-19 varyantının ortaya çıktığı konusunda uyardı. ABD'de hızla yayılan yeni bir koronavirüs alt varyantı endişelere neden oluyor. XBB.1.5 sonrası hastane yatışları artarken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni varyant hakkında flaş açıklamalar geldi.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

ABD'deki Covid vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor. Son haftalarda ABD genelinde Covid nedeniyle hastaneye başvurular artıyor.

DSÖ sessizliğini bozdu

Hindistan'da ortaya çıkan vryant ABD'de hızla yayılıyor. Ülkedeki vaka sayıları ve hastane yatışlarının artmasına neden olan varyant ile ilgili DSÖ'den beklenen açıklama sonunda geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, XBB.1.5'in şimdiye kadarki 'en bulaşıcı' Covid varyantı olduğu konusunda uyardı.

DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi;

'Özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD'deki büyüme avantajından endişe duyuyoruz.'

'XBB.1.5 hızla dolaşımdaki diğer varyantların yerini almıştır' diyen Van Kerkhove sözlerine şöyle devam etti;

'Bizim endişemiz, ne kadar bulaşıcı olduğu... ve bu virüs ne kadar çok dolaşırsa, değişmesi için o kadar çok fırsatı olacak.'

Uzmanlar ise ilk incelemelerin XBB.1.5'in önceki baskın varyantlardan daha ölümcül olduğuna dair hiçbir işarete sahip olmadığının altını çiziyor.

XBB.1.5'in belirtileri neler?

XBB.1.5'in semptomlarının önceki Omicron alt türlerine benzer olduğu düşünülüyor, ancak bunu doğrulamak için henüz çok erken. Çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor.

İngiliz profesörden aşı vurgusu

Londra Imperial College'den Profesör Wendy Barclay, özellikle aşılanmış nüfus konusunda endişeli olmadığını söylüyor.

Ancak Covid aşılarından daha az fayda gören bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler de dahil olmak üzere savunmasız kişiler üzerindeki etkisi konusunda endişeli.

Ek mutasyon sayesinde bağışıklıktan kaçıyor mu?

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir virolog olan Andrew Pekosz ise XBB.1.5'in hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlayan ek bir mutasyona sahip olduğu için yüksek derecede bağışıklıktan kaçıyor gibi göründüğünü söyledi.

Pekosz, CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Virüsün içeri girmede daha verimli olması için hücrelere sıkıca bağlanması gerekiyor ve bu, virüsün insanları enfekte etmede biraz daha verimli olmasına yardımcı olabilir'

Mahon, söz konusu varyantın hızla yayılmasına rağmen, XBB.1.5'in daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya enfekte olanlar için önceki türlere kıyasla daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair çok az gösterge olduğunu söyledi.