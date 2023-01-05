BIST 5.482
DOLAR 18,75
EURO 19,91
ALTIN 1.117,55
HABER /  POLİTİKA

Aslı Baykal, Ümit Özdağ'a mı katılıyor? Baykal'ın eski eşiyle ilgili FETÖ iddiası olay...

Aslı Baykal, Ümit Özdağ'a mı katılıyor? Baykal'ın eski eşiyle ilgili FETÖ iddiası olay...

AK Parti'den Antalya birinci sıra adaylığı istediği ancak reddedildiği konuşlan Aslı Baykal, milletvekili adalığı için kapıyı açık bıraktı. AK Parti'ye geçeceği iddiaları için "Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki" diyen Aslı Baykal, "eski eşiyle ilgili FETÖ ve Sezgin Baran Korkmaz iddialarından kurtulmak için mi milletvekili olmak istiyor" sorusuna da cevap verdi.

Abone ol

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, eski eşi Halil Ataman'la ilgili FETÖ ve ABD'de kara para soruşturması kasamında tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz iddiaları ve AK Parti'ye katılacağı söylentileriyle ilgili konuştu. Aslı Baykal, "ileride milletvekili olma gibi bir düşünceniz var mı" sorusuna da açık kapı bıraktı.

Aslı Baykal neden milletvekili olmak istiyor?

Aslı Baykal'ın eşi Halil Ataman'ın kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve en son ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi gündeme geldi. Halil Ataman'ın şirketlerindeki "illegal durumlar" ve "FETÖ ilişkisi" nedeniyle arandığı öne sürüldü. Aslı Baykal'ın da bu nedenle milletvekili olmak için "kolları sıvadığı" iddia edildi.

Eski eşim aranıyorsa ne yapabilirim!

10 yıldır bekar olduğunu ifade eden Aslı Baykal, basının durumunun içler acısı olduğunu; mesnetsiz, duyulan her şeyin yazıldığını kaydetti. Aslı Baykal, Halil Ataman'la ilgili iddialara "Ben 10 yıldır bekarım. Eşi denmesinin bir anlamı yok. Eski eşim aranıyorsa ben ne yapabilirim. Hiçbir ilişkim de yok. Eski eşimin bir takım şeyleri olur olmaz. Bilgim yok." diye yanıt verdi.

Niye AK Parti? Belki Zafer Partisi'ne katılırım

Kendisinin yıpratılmak istendiğini ifade eden Aslı Baykal, "milletvekili olma isteğiniz var mı" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Her şey olabilir. Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar."

ÖNCEKİ HABERLER
ŞOK ve Migros kararı sonrası zincir marketlerle ilgili yeni gelişme Reuters duyurdu
ŞOK ve Migros kararı sonrası zincir marketlerle ilgili yeni gelişme Reuters duyurdu
ABD'de korkunç olay! Evden 8 ceset çıkarıldı öldürülenlerin 5'i...
ABD'de korkunç olay! Evden 8 ceset çıkarıldı öldürülenlerin 5'i...
Galatasaray’da sınırdaki futbolcular kart görmedi
Galatasaray’da sınırdaki futbolcular kart görmedi
Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
Zincir marketlerden indirim yarışı! Migros, Şok, CarrefourSA kampanyalarını duyurdu
Zincir marketlerden indirim yarışı! Migros, Şok, CarrefourSA kampanyalarını duyurdu
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Hacı Yakışıklı yazdı! Baykal ve Kılıçdaroğlu görüşmesindeki tüm gerçekler!
Hacı Yakışıklı yazdı! Baykal ve Kılıçdaroğlu görüşmesindeki tüm gerçekler!
Belçika salgını resmen ilan etti! Vakalar patladı
Belçika salgını resmen ilan etti! Vakalar patladı
İzmir’de vahşet! Çığlık seslerini duyan ihbar etti
İzmir’de vahşet! Çığlık seslerini duyan ihbar etti
Tekirdağ'da yoldan çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da yoldan çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var
Vucic'ten 'savaş' açıklaması! "Sırbistan’ı kurtardık"
Vucic'ten 'savaş' açıklaması! "Sırbistan’ı kurtardık"
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezonki 9. golünü attı
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezonki 9. golünü attı