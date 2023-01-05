Aslı Baykal, Ümit Özdağ'a mı katılıyor? Baykal'ın eski eşiyle ilgili FETÖ iddiası olay...

AK Parti'den Antalya birinci sıra adaylığı istediği ancak reddedildiği konuşlan Aslı Baykal, milletvekili adalığı için kapıyı açık bıraktı. AK Parti'ye geçeceği iddiaları için "Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki" diyen Aslı Baykal, "eski eşiyle ilgili FETÖ ve Sezgin Baran Korkmaz iddialarından kurtulmak için mi milletvekili olmak istiyor" sorusuna da cevap verdi.

Abone ol

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, eski eşi Halil Ataman'la ilgili FETÖ ve ABD'de kara para soruşturması kasamında tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz iddiaları ve AK Parti'ye katılacağı söylentileriyle ilgili konuştu. Aslı Baykal, "ileride milletvekili olma gibi bir düşünceniz var mı" sorusuna da açık kapı bıraktı.

Aslı Baykal neden milletvekili olmak istiyor?

Aslı Baykal'ın eşi Halil Ataman'ın kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve en son ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi gündeme geldi. Halil Ataman'ın şirketlerindeki "illegal durumlar" ve "FETÖ ilişkisi" nedeniyle arandığı öne sürüldü. Aslı Baykal'ın da bu nedenle milletvekili olmak için "kolları sıvadığı" iddia edildi.

Eski eşim aranıyorsa ne yapabilirim!

10 yıldır bekar olduğunu ifade eden Aslı Baykal, basının durumunun içler acısı olduğunu; mesnetsiz, duyulan her şeyin yazıldığını kaydetti. Aslı Baykal, Halil Ataman'la ilgili iddialara "Ben 10 yıldır bekarım. Eşi denmesinin bir anlamı yok. Eski eşim aranıyorsa ben ne yapabilirim. Hiçbir ilişkim de yok. Eski eşimin bir takım şeyleri olur olmaz. Bilgim yok." diye yanıt verdi.

Niye AK Parti? Belki Zafer Partisi'ne katılırım

Kendisinin yıpratılmak istendiğini ifade eden Aslı Baykal, "milletvekili olma isteğiniz var mı" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Her şey olabilir. Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar."