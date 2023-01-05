İzmir’de vahşet! Çığlık seslerini duyan ihbar etti

İzmir’in Konak ilçesinde trans kadın olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

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İddiaya göre, trans kadın olduğu öne sürülen Ece (20) ile evde bulunan M.F., arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.F., bıçak ile Ece'yi boğazından bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ece'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



15 dakika içerisinde farklı ilçede yakalandı

Yapılan çalışmalarda şüpheli M.F.’nin ticari taksiyle kaçtığı belirlendi. Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.