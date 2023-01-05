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Tekirdağ'da yoldan çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da yoldan çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dereye uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. idaresindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, Çerkezköy ilçesinden Çorlu ilçesine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Aracın dereye uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu kısa sürede yetkili mercilere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, aracın sürücüsü A.B. ve aynı araçta bulunan A.K. ve G.D.B. olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Kazada yaralanan 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden İrem Çokbilir'in (21) cansız bedeninin morga sevki için bölgeye cenaze aracı çağrıldı. Savcılık incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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