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Transferde sona gelindi! Ozan Tufan'la anlaşma sağlandı

Transferde sona gelindi! Ozan Tufan'la anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ozan Tufan için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile resmi görüşmelere başladı.

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Beşiktaş, Ozan Tufan için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşmelere başladı.

Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş’ın transfer teklifini kabul etti. Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

Fenerbahçe'den transfer olmuştu

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City'nin yolunu tutan milli futbolcu bu sezon Championship'te 22 maçta süre alırken 4 gol kaydetti.

Şenol Güneş'in eski öğrencisi

Bursaspor'da oynadığı dönem Şenol Güneş'in öğrencisi olan 27 yaşındaki futbolcu, deneyimli teknik adamın A Milli Takım'dan da öğrencisiydi.

Ozan Tufan bu sezon Hull City formasıyla toplamda 22 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

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