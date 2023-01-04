Kasımpaşa 7 maç sonra kazandı! Selçuk İnan 3 puanla tanıştı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u 4-1'le geçerek 7 maç sonra galip geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik sonuçla kazandı. Müsabakada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri; 11'de Mortadha, 32 ve 83'de Fall, 67'de Eysseric kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 90+1'de Ahmed Hassan'dan geldi.

Selçuk İnan'dan 5 değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı. Genç teknik adam, bu mücadelede Bruma, Petretta, Mickeal Tirpan, Bersant Celina ve Koita’nın yerine Ryan Donk, Yasin, Aytaç Kara, Hajradinovic ve Ahmet Engin’e görev verdi.

7 maç sonra hasret sona erdi

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Kasımpaşa, puanını 18'e çıkarırken Alanyaspor, 21 puanda kaldı.

Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Trabzonspor karşısında 3 puan arayacak.

Kasımpaşa: 4 - Corendon Alanyaspor: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 16 Graovac), Donk, Yasin Özcan (Dk. 87 Berat Kalkan), Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 87 Celina), Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 62 Bahoken), Ben Ouannes, Fall

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 46 Doumbia), Fer, Furkan Bayır, Candeias (Dk. 46 Pereira), Umut Güneş (Dk. 73 Zinedine Ferhat), Lusamba (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 59 Oğuz Aydın), Hassan

Goller: Dk. 11 Ben Ouannes, Dk. 32 ve 83 Fall, Dk. 67 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Hassan (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ben Ouannes, Dk. 79 Bahoken (Kasımpaşa)