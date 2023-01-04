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FIFA Başkanı Infantino'dan Pele'nin cenazesinde skandal hareket! Tepkiler çığ gibi büyüdü...

FIFA Başkanı Infantino'dan Pele'nin cenazesinde skandal hareket! Tepkiler çığ gibi büyüdü...

Futbol dünyasının efsane ismi Pele geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Cenaze törenine binlerce kişinin katıldığı o anlara FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun hareketi damga vurdu. Herkesin büyük bir hüzünle takip ettiği dakikalarda selfie çekilen Gianni Infantino'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte detaylar...

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Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında gösterilen Pele, 29 Aralık'ta hayata gözlerini yummuştu. Kolon kanseri tedavisi gören Pele'nin ölüm haberinin ardından futbol dünyası adeta yasa boğulmuştu.

Brezilyalı efsane Pele'nin uzun yıllar top koşturduğu Santos Futbol Kulübü'nün Vila Belmiro stadyumunda düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Hareketi tepki aldı
FIFA Başkanı Infantino, Pele için düzenlenen cenaze töreninde futbolcunun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Infantino'nun tabutun başında gelenlerle selfie çektirmesi özellikle futbolseverler tarafından oldukça eleştiri aldı.

Pele'nin oğlu ile acısını paylaştı
Infantino, Pele'nin uzun yıllar top koşturduğu Santos Futbol Kulübü'nün Vila Belmiro stadyumunda düzenlenen anma törenine katılarak efsane futbolcunun tabutunun önünde saygı duruşunda bulundu. Pele'nin oğlu Edinho'ya sarılan Infantino, efsane futbolcunun eşi Marcia Cibele Aoki ile de konuştu.

Infantıno'dan açıklama
Infantino, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Infatino yaptığı açıklamada; "Törende selfie ve fotoğraf çektiğim için bazı kişiler tarafından eleştirildiğimi öğrenince dehşete düştüm.

Büyük Pele'nin takım arkadaşları ve aile üyelerinin bana onlarla birkaç fotoğraf çekilip, çekilmeyeceğimi sormasından onur duyduğumu açıklığa kavuşturmak isterim. Ve tabii ki hemen kabul ettim.

"Selfie konusunda ise, Pele'nin takım arkadaşları hep birlikte selfie yapmamızı istediler. Ben de yardımcı olmak için onlardan birinin telefonunu aldım ve hepimizin fotoğrafınız çektim" ifadelerini kullandı.

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