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MHP'li Belediye Başkanı'ndan Sinan Ateş mesajı! Failler hesap vermeli, ailesine başsağlığı diledi

MHP'li Belediye Başkanı'ndan Sinan Ateş mesajı! Failler hesap vermeli, ailesine başsağlığı diledi

MHP, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş konusundaki suskunluğunu ve taziye yayınlamama tavrını sürdürürken, MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan tam tersi bir tutum geldi. Ateş'in ailesine başsağlığı dileyen Başkan Yılmaz, faillerin en kısa sürede kanun önünde hesap vermesini istedi.

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis toplantısı sırasında eski Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuştu.  Yılmaz, Ateş'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunduğu açıklamasında faillerin en kısa zamanda kanun önünde hesap vermesini istedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da vurularak öldürülmesinin ardından MHP yönetimi ve Ülkü Ocakları'ndan açıklama gelmemişti. Sessizliği ilk olarak Mersin Ülkü Ocakları bozmuştu.

Başkan Yavuz Akgül imzasıyla paylaşılan açıklamada "Ülkücü Milliyetçi Hareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır" denilmişti.

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