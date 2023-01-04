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Camiden paylaştığı fotoğraf tepki çekmişti! Adliyeye getirilen Eda Taşpınar'ın ifadesi ortaya çıktı

Camiden paylaştığı fotoğraf tepki çekmişti! Adliyeye getirilen Eda Taşpınar'ın ifadesi ortaya çıktı

Cami içerisinde saygısızca çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Eda Taşpınar infiale neden olmuştu. Tepkiler sonrası hakkında soruşturma açılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

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Eda Taşpınar'ın sosyal medyada paylaştığı cami içerisinde çekilmiş fotoğrafları tepki çekmişti. Çıkan haberlerin ardından Eda Taşpınar hakkında, TCK 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Eda Taşpınar bugün soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Taşpınar ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Şüpheli Taşpınar’ın savcılıktaki işlemleri yaklaşık 1.5 saat sürdü.

"İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim"

Taşpınar'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.  Fotoğraftaki şahsın kendisi olduğunu kabul eden Taşpınar ‘’Sosyal medya hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Sultanahmet’te bulunan otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane turist fotoğraf çekiniyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm. İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim." dedi.

"Korktuğum için fotoğrafları kaldırdım"

Şüpheli Taşpınar ifadesinin devamında, "Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta bir uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm, özür dilerim. Bu fotoğrafları sosyal medyada yayınladıktan sonra yapılan paylaşımları görmem üzerine korktuğum için fotoğrafları kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim’’ ifadelerini kullandı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Taşpınar, daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı.

Eda Taşpınar'ın adliyeye getirildiği anlar

"Mutlu yıllar sevgililerim"

Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.

Eda Taşpınar kimdir?:

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur.

Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşti. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye döndü ve eğitimine Robert Koleji’nde devam etti. Ancak son senesinde ayrıldı. London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almaya başladı.

Okul bitince bir sene daha Londra'da kalıp sonrasında İstanbul’a geri döndü. Londra’da Central School of St. Martins’de okurken dünyaca ünlü markalarla çalışan Eda Taşpınar, eğitimi sonrası ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.

Tarzının yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Eda Taşpınar, 2010 yılında Show Tv’de Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu “Yok Böyle Dans” adlı dans programına da katılmıştı.

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