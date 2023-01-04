İşte Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı kötülüklerin tam listesi! Hadi Özışık yorumluyor

Elon Musk'ın Twitter ifşaları devam ediyor! ABD'nin özel istekleri de gün yüzüne çıktı

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert tepki: "Yine yalana ve iftiraya sarıldı"

Erdoğan duyurdu! Memur ve emekliye yüzde 30 zam en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu