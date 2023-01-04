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İşte Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı kötülüklerin tam listesi! Hadi Özışık yorumluyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin 20 yıldır yaptığı icraatları israf olarak yorumlaması tepki çekti. İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Karamollaoğlu'nun açıklamasını ve 'israf' olarak nitelendirdiği icraatları anlatıyor...

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz yıllarda Çamlıca Camii'ni eleştirerek "burayı doldursunlar ellerini öperim" ifadelerini kullanmıştı. TV5 ekranlarında konuşan Karamollaoğlu Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl boyunca Türkiye'ye kötülük yapmaktan başka bir şey yapmadığını söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Karamollaoğlu'nun 'israf' dediği yatırımları masaya yatırdı. İşte Erdoğan ve AK Parti hükümetinin 20 yıldır Türkiye'ye yaptığı kötülüklerin (!) tam listesi:

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