Bedelli askerlikte zam oranı yeniden değişti! İşte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün memur ve emekli maaşındaki yüzde 25 zam oranını yüzde 30'a çıkarmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişti. Binlerce kişinin merakla aradığı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2023'te bedelli askerlik ne kadar oldu?

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2023 yılına girilmesiyle birlikte askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Yeni yılda 100 bin TL olacağı belirtilen bedelli askerlik ücreti, emekli ve memurlara yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi sonrasında değişti. Yeni yılda bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Erdoğan oranı yüzde 30'a çıkardı fiyatlar değişti

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı.

2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu

Şu an 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 30 zamlanacağı düşünülüyor.

Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 104 bin 83 lira olması bekleniyor.

Bedelli askerlikte kura dönemi

Öte yandan bedelli askerlikte yeterli eğitim kapasitesinin mevcut olmaması nedeniyle kura sistemi uygulanacak. Artık her bedelli askerlik başvurusu direkt olarak kabul edilmeyip kura ya tabi olacak.