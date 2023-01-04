Uraz Kaygılaroğlu'ndan olay paylaşım: Kadir Doğulu'yu çok fena ti'ye aldı!

Geçtiğimiz aylarda İsmail Akyazıcı️️ ile Didem Keleş'in nişan töreninde çifte yüzükleri öperek takan Kadir Doğulu'nun konuşması ve hareketlerine gülmekten kendini alıkoyamayan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bu kez de Doğulu'nun katıldığı O Ses Yılbaşı Özel programında anlattığı hikayeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.

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2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programına katılıp birlikte şarkı söyledi. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile küslük hikayesinin çalıntı olduğu iddiası gündem olmuştu.

Kadir Doğulu'nun anlattığı bu küslük hikayesinin başka bir yerden alıntı olduğu ortaya çıktı. Kadir Doğulu şunları söyledi: "Biz bir gün tartıştık, sanıyorlar ki biz hiç tartışmıyoruz. Biz o kadar büyük tartıştık ki ben vurdum kapıyı çıktım.

İşlerimi halletim. Geldim eve, koltukta uyuyakalmış. Hayatta bırakmam onu koltukta. Kucaklarım götürürüm beraber yatacağımız yere. O gün yapmadım. Çünkü kızgındım. Yapmadım gittim yatak odasına yattım.

Sabah oldu. O da kızgındı. Dedim ki ara mı versek. O da tamam verelim dedi. Birkaç saat geçti Tam dışarı çıkacağım boynumdan öptü. Konuştuk, dün gece eve geldiğini fark ettim dedi.

Çok bekledim beni almanı. Ben de dedim çok bekledim aç mısın diye kalkıp bana sormanı. Bizim miladımız oldu. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor."

Binlerce etkileşim aldı

Uraz Kaygılaroğlu yaşanan bu trajikomik olayı ti'ye alarak çok bilinen bir hikayeyi kendi hikayesi gibi anlattı. Twitter'dan Kadir Doğulu'nun anlattığına benzer bir hikayeyi tiye alarak paylaşan Kaygılaroğlu, paylaşımın ardından binlerce etkileşim aldı.

Nişan törenindeki halleri viral olmuştu

Ünlü yapım yönetmeni İsmail Akyazıcı ile Didem Keleş, geçtiğimiz aylarda nişanlanmış, evlilik yolunda ilk adımı atan çifti bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmamıştı. Törene ünlü isimler akın ederken Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun törende çekilen videosu ise viral olmuştu.

Uraz Kaygılaroğlu kendini zor tutmuştu

"Bir Zamanlar Çukurova", "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Yüz yüze" gibi dizilerin yapım yönetmenliğini yapan İsmail Akyazıcı, Didem Keleş ile aile arasında düzenlenen bir tören ile geçtiğimiz ay nişanlandı. Çiçeği burnunda nişanlı çiftin yüzüklerini ise ünlü oyuncu Kadir Doğulu takmıştı. Doğulu'nun yüzükleri takmadan önce öpmesi, yaptığı konuşma ve garip tavırları dikkat çekerken bu anlarda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun damat İsmail Akyazıcı ile yüz yüze gelmesi ve gülmemek için kendilerini zor tuttuğua anlar sosyal medyaya damga vurmuştu.