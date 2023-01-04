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KKTC'de plastik poşet yasaklandı

KKTC'de plastik poşet yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı.

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KKTC'de atık miktarını azaltmayı, çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen ve plastik poşet kullanımına 6 ay sonra tamamen son verecek olan karar, KKTC Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018'den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Haziran başında yürürlüğe girecek karara, market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek.

Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar, "Alo 123" Çevre Şikayet Hattı'na ihbar edilebilecek.

Ülkede, 1 Aralık 2018’den itibaren ücretli olan plastik poşetlerin kullanımı, bu süreçte yüzde 60-70 azaldı.

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