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Golü iptal edilen Antalyaspor harekete geçti! VAR kayıtları açıklansın

Golü iptal edilen Antalyaspor harekete geçti! VAR kayıtları açıklansın

Antalyaspor Kulübü Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç ile ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

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Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu adına "Karanlığımsı Gece" başlığıyla kulübün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, hakem kararlarına tepki gösterildi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda dün gerçekleşen Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir. Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk. Hatırlatalım, bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi."

"Acemi hakem istemiyoruz dedik." ifadesi kullanılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaydı uyduran da aynı hakem. VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz. Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz."

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