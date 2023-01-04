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Bursa'da yolda yürürken 750 bin liralık çek bulan Suriyeli ödülü reddetti

Bursa'da yolda yürürken 750 bin liralık çek bulan Suriyeli ödülü reddetti

BURSA'da, 61 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Emir yolda yürürken 750 bin lira değerinde çek buldu. Yaşlı adam kendi çabasıyla çeki sahibine ulaştırarak adeta insanlık dersi verdi. Çek sahibinin ödül vermesi üzerine yaşlı adam 'bir teşekkür yeterli' dedi.

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Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde arkadaşını ziyarete gittiği sırada, yerde çek gören Muhammed Emir (61), eline aldığında üzerindeki meblağa inanamadı.

Yerden aldığı çeklerle Muhammed Kerim’in yayına giden Emir, çeklerin sahibine ulaşmak istedi. 

Çeklerin üzerinde yazan firmaya internetten ulaştıklarını belirten Muhammed Kerim, “Emir bizim yanımıza geliyordu. İş hanının girişinde yerde çeki görünce almış. Ne yapacağını bilemediği için bizde üzerinde yazan firmaları aradık. Hem yazan hem de yazılan firmaya ulaştık. Bir haksızlık olmasın diye ikisinden de teyit aldık. Daha sonra çek yazılan kişi gelip aldı” dedi.

"Teşekkür yeterli" lafı çekin sahibini duygulandırdı

İyi insanların bitmediğini belirten Muhammed Kerim, “Emir Suriye’den geldi. Sosyal medyada görüyoruz. Hem Suriyelileri kötülüyorlar. Kötülükler her zaman göz önünde olur. Böyle yapılan iyilikler ise görülmez. Çekleri teslim ettiğimiz kişi, Emir’e bulduğu çeklere karşılık olarak ne istediğini sordu. Bir teşekkür yeteceğini duyunca duygulandı” diye konuştu.

Bursa'da tek başına yaşıyan Emir'in geçimini Suriye'deki ailesinden gelen destek ve gündelik yaptığı işlerden kazandığı para ile sağladığı öğrenildi.

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