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Erdoğan'ın verilmiş sadakası varmış iyi ki bunlardan kurtulmuş Salih Tuna yazdı

Erdoğan'ın verilmiş sadakası varmış iyi ki bunlardan kurtulmuş Salih Tuna yazdı

İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden konuşulduğu bu günlerde Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, Deva Partisi Lideri Ali Babacan'a fena yüklendi. Erdoğan'ın verilmiş sadakası varmış iyi ki bunlardan kurtulmuş diyen Tuna, Babacan'ın "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız..." sözlerine de değindi.

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Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşesinde Deva Partisi Lideri Ali Babacan'a yüklendi. Babacan'a İstanbul Sözleşmesi üzerinden vuran Tuna, Babacan'ın din kültürü ve ahlak bilgisi dersi hakkında söylediklerini hatırlattı ve "Demek ki FETÖ'nün "Dinler arası diyalog" martavalını kaldığı yerden devam ettirecek.." sözleri ile dikkatler, üzerine çekti.

İşte Salih Tuna'nın Erdoğan'ın verilmiş sadakası varmış başlıklı yazısından dikkat çeken bölümler...

"İstanbul Sözleşmesi" üzerinden Erdoğan'a laga luga eden malum zevat ne bu gazeteye ne de bu gazetenin de desteklediği İstanbul Sözleşmesi yanlısı partilere tek laf etmedi, etmiyor!.

Peki, koca aradığını söyleyen bıyıklı bir adama, Deva iktidarında bu sorunu da çözeceğini söyleyen Babacan'a şimdiye değin yarım ağızla da olsa tek laf ettiklerini duydunuz mu?

Aynı Babacan geçen gün de "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız..." dedi.Demek ki FETÖ'nün "Dinler arası diyalog" martavalını kaldığı yerden devam ettirecek.
Hatta, daha da beter!
 

Salih Tuna'nın yazısının tamamını okumak için tıklayın...

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